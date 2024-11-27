Синоптики потішили українців гарною новиною: коли чекати на потепління

Втім, після морозів до України прийде потепління. Синоптики здивували прогнозом погоди на найближчий час.

Яка буде погода у середу 27 листопада, коли очікувати плюсової температури та чи потішить нас погода на грудневі свята — читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Прогноз погоди на 27 листопада

Ніч проти 27 листопада в Україні стала найхолоднішою цього тижня. Місцями температура повітря опустилася до -11 градусів. Примітно, що про таке похолодання напередодні попереджала народна синоптикиня Наталка Діденко.

"У північних областях України, а також на Вінниччині та Черкащині мінімальна температура повітря очікується в межах 4-9 градусів морозу, а на Чернігівщині подекуди до -11 градусів. На решті території вночі буде -1-4 градуси, хіба що в західних областях та на південному сході — теплий виняток, навіть невеликі "плюси".

Примітно, що, за словами Діденко, протягом дня середи стовпчики термометрів покажуть від -2 до +4 °C. У західних областях очікується потепління до +7 °C, а на Закарпатті та південному узбережжі Криму повітря прогріється до +9 °C. Значних опадів не прогнозується. Лише на заході можливий невеликий дощ, а на півночі та у Вінницькій області — слабкий мокрий сніг. У столиці теж очікується "мінус", однак, потім буде потепління. Попередила синоптикиня і про тумани, тому будьте обережними на дорогах.

"Густішають тумани — видимість часом знижується до 300-500 метрів, обережно! У Києві 27-го листопада в денні години пройде невеликий мокрий сніг. Надалі очікується незначне підвищення температури повітря. Кутайтесь, дихайте у шалик на вулиці, радуйтесь несміливому сонечку, придивляйтеся до нових милих іграшок на ялинку чи ялиночку, потроху прибирайте, бо Миколай прийде і буде незручно перед стареньким, приготуйте заздалегідь йому в торбу необхідні донати, бережіть себе — ще трохи і скоро грудень, перехід на майбутню весну".

Зимова погода

В "Укргідрометцентрі" також попередили українців про морози, сніг та ожеледицю. З настанням останнього тижня осені погода в Україні стає типово зимовою. Наталка Птуха зауважила, що тиждень розпочався з морозної погоди. Водночас будуть і "приємні прояснення".

Підкреслимо, що від середи очікується більше хмарності. Це пояснюється тим, що через Польщу та Білорусь просуватиметься циклон, який хоч і не виходитиме на територію України, але його атмосферні фронти трішки зачеплять нас, саме тому й буде більше хмарності.

"І в четвер у західних областях у нас дощ. В Карпатах — з мокрим снігом. І в п’ятницю потім трішки цей атмосферний фронт вже буде втрачати свою силу. Але просунеться ще до Київщини і Житомирщини. І Вінниччина, і Черкащина, Чернігівщина, можливо ще"

А вже після проходження цього атмосферного фронту, з вихідних і на початку грудня, посилюватиметься поле високого тиску, наступний антициклон, що забезпечить нам спокійну погоду без опадів, можливо, із сонячними проясненнями.

Осінь каже: "До побачення"

Осінь уже каже нам: “До побачення”, тому прогноз погоди на грудень 2024 все більше і більше цікавить українців. Вже кілька років поспіль зима в Україні відносно тепла, без великих заметів снігу. Цьогорічна зима буде схожою на попередні. Кандидатка географічних наук Віра Балабух раніше розповідала, що зима 2024-2025 буде теплою. За три зимові місяці в Україні будуть періоди сильних холодів, але це буде короткотривале явище. Погода у грудні 2024 буде на кілька градусів теплішою, ніж минулого грудня. Більшість днів температура повітря коливатиметься навколо 0°C, а вночі опускатиметься на невеликі мінусові значення. Вдень температура все ще матиме плюсові показники, хоч і невисокі. За словами Віри Балабух, торішня зима була в середньому на 1,5 градуса теплішою, ніж тридцять років тому — так Україна відчуває глобальне потепління, в якому вчені звинувачують промислову діяльність людини. Парникових газів стає дедалі більше, тому чекати на повернення до старого не доводиться.

Тож і 2025 рік демонструватиме саму цю тенденцію — збільшення зимових температур.

Саме воно приносить цей несподіваний, а часом і досить значний "мінус". Та на рясні снігопади чекати не доводиться. Якщо опади й будуть, то вони пройдуть у вигляді мокрого снігу, який швидко розтане або ще гірше — проллються на нас зимовим дощем. Тож очікувати морозної та снігової зими 2025 року не варто.

Прогноз на зиму по місяцях

За інформацією портал Wisemeteo, зима 2024-2025 років також буде теплішою, ніж зазвичай, а опади частіше випадатимуть у вигляді дощів.

У найтепліші дні грудня та в лютого температура сягатиме 13 градусів тепла — нечувані раніше показники.

Опади очікуються у вигляді дощу та мокрого снігу, але, за прогнозами, вони не будуть сильними. А от небо захмарюватиметься доволі часто — і нам доведеться звикати до похмурої “європейської” зими. Загалом грудень більше нагадуватиме колишній листопад: вдень і вночі температура відходитиме від нуля лише на кілька градусів в обидва боки. На Новий рік прогнозують від +4 до +8, дощитиме. У січні кілька днів стовпчики термометра покажуть -6-8 градусів, але здебільшого легкий мороз приходитиме лише вночі. Вдень на нас чекають невеликі температурні гойдалки: від +4 до -3. Лютий також не виправдає свою назву і буде м’яким. А після 15 лютого навіть поверне на весну, стовпчик поповзе вгору. Зменшиться кількість захмарених днів, частіше виглядатиме сонце. Температура зберігатиметься на рівні від + 3 до -5 (вночі). Чи виправдаються довгострокові прогнози — покаже зима, тож час поставитися до неї серйозно, не чекати на її поблажливість і запастися теплими речами. Та нехай похмура погода надворі не завадить нам реалізувати власні плани та щодня знаходити позитив і тепло.

Раніше йшлося про те, що снігу та дощів в Україні на новому робочому тижні стане менше. Але не варто чекати, що температура "поповзе" вгору – зима продовжить брати своє. Погода не втомлюється підносити сюрпризи, а синоптики дивують прогнозами: тепер сезони вже не будуть колишніми, і варто забути про їхні звичні характерні прикмети.

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