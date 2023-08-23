Синоптики повідомили, яка погода буде на День Незалежності

У четвер, 24 серпня, на День Незалежності в Україні погода буде теплою. Лише у кількох областях можливі незначні опади.

Про це інформує Укргідрометцентр.

В регіонах буде мінлива хмарність. Опадів на більшій території України синоптики не прогнозують. Лише вночі на Закарпатті та в Карпатах, а вдень на крайньому півдні країни місцями дощитиме. Вночі та вранці у Карпатському регіоні місцями туман.

Вночі температура повітря в більшості регіонів України становитиме +11-16°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 23-28°. Спека утримується у південних областях - вночі температура буде +17-22°, а вдень +26-31°.

Прогноз погоди в Україні на 24 серпня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині та в столиці буде мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря в Київській області вночі становитиме +11-16°, вдень підніметься до +23-28°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла, вдень повітря прогріється до 25-27° вище нуля.

Коли спаде спека

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, коли в Україні нарешті спаде спека. За її словами, відчутно зміниться температура повітря вже від 30-31 серпня - 1 вересня.

Втім, наголошує вона, не варто виключати те, що у вересні може статися повернення наступних хвиль тепла.

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