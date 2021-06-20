Синоптики прогнозують спеку до +31°, але подекуди з дощами і грозами: якою буде погода в Україні 20 червня

На Зелену неділю, 20 червня, погода буде переважно спекотною.

Погода в Україні у неділю, 20 червня, буде теплою, місцями дощитиме. Подекуди прогнозують грози. У середньому вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +26 градусів до +31 градуса.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Читайте також: До України заходить справжня літня спека: прогноз погоди на вихідні та Трійцю

Так, за даними синоптиків, температура повітря в середньому сягне позначок від + 24 градусів до +31 градуса. Найспекотніше буде на Сході та на Півночі, де вдень прогнозують до +30 градусів, а місцями аж до +31 градуса.

Також спекотно сьогодні, 20 червня, у Закарпатській, Рівненській, Київській, Полтавській областях. У цих регіонах очікується вдень від +28 градусів до +30 градусів.

Натомість прохолодніше буде в Одеській області - вдень прогнозують максимум +25°. Більш прохолодно буде і в Чернівецькій області, де очікується вдень +24 градуса.

Крім цього, вночі у південних, більшості центральних та північних областей, вдень на Правобережжі короткочасні, місцями помірні дощі. Також можливі грози. Сухо буде у східних областях, Сумській, Чернігівській та Полтавській.

Погода в Україні 20 червня / Укргідрометцентр

Погода у Києві 20 червня передбачається без опадів. Температура вдень до +30°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Фрося розповіла, якою буде погода на вихідні та як насолоджуватися життям

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання