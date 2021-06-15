Синоптики прогнозують зміну погоди: коли в Україні припиняться дощі і розпочнеться справжнє літо

Погода в Україні у найближчі дні все ще буде дощовою.

Погода в Україні протягом поточного робочого тижня, до 18 червня, залишиться без змін - литимуть дощі, місцями навіть з грозами та і градом. Покращиться погода ближче до вихідних, 19-20 червня.

Про це розповів провідний синоптик Укрідрометцентру Роман Мурмило в коментарі OBOZREVATEL.

Він повідомив, що в Україні через циклон до 18 червня буде дощова погода і спеки очікувати не варто. Крім того, можливі грози і град. Найнижчою температура повітря і найбільше дощів прогнозують від 14 до 17 червня.

"На жаль, спеки не буде. До кінця тижня очікується повсюдна циклонічна діяльність, місцями сильна. Очікуються дощі різної інтенсивності. Обложні. Просвітків практично не видно. Це не означає, що буде нескінченно лити. Але дощ ітиме більшу частину часу", – сказав синоптик.

Різке припинення дощу очікується у вихідні. Зі слів синоптика, інтенсивність дощів 18 червня буде вже меншою, а 19 червня вони припиняться на всій території України.

"На скільки припиняться, поки невідомо, але на Трійцю опадів не очікується, встановиться спокійна погода", – зауважив він.

Температура повітря, за даними Укрідрометцентру, протягом тижня буде коливатися від +20 градусів до + 25 градусів. Найтепліше буде на Півдні і Сході.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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