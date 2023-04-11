Синоптики радять не ховати парасольки: прогноз погоди на тиждень, 10-16 квітня

Протягом 10-16 квітня в Україні буде нестійкий характер погоди. У першій половині тижня внаслідок циклону над акваторією Чорного моря будуть дощі у більшості областей України, але ближче до вихідних опадів стане значно менше. Температура повітря до п'ятниці буде теплою, але вже на вихідні відбудеться похолодання.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У вівторок, 11 квітня, на всій території України очікуються дощі, а в західних областях - місцями грози. Температура повітря вночі +4-9°, а вдень +10-15. У північних та східних областях обіцяють до +18°.

Завтра, 12 квітня, в Україні також буде дощова погода, а подекуди - з грозами. Вітер змінних напрямків, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5-10°, вдень +12-17°.

У четвер, 13 квітня, на заході без істотних опадів, але на решті території країни дощитиме. Стовпчики термометрів вночі покажуть +4-9°, а вдень - 10-15° тепла. На півдні місцями повітря прогріється до +18°.

У п'ятницю, 14 квітня, дощі збережуться у східних областях, а на решті території - без істотних опадів. Температура повітря в нічний час буде межах +4-9°, а вдень - від +12° до +17°. На сході значно прохолодніше - 5-10° вище нуля.

На вихідні, 15 - 16 квітня, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме +3-8°, а вдень - до16°С. На півночі Лівобережжя вночі буде лише до +5 °С, а вдень +8-13°

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив, що до України прийде тепло після 16 квітня. До Великодня по всій Україні триматиметься відносно прохолодна й волога погода.

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