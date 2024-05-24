Синоптики розповіли про погоду в червні: яким буде перший місяць літа

В Україні буде тепло.

Перший місяць літа в Україні буде теплим. Синоптики прогнозують, що середня місячна температура в червні буде в межах +19-23°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Трохи прохолоднішим буде червень в гірських районах 16-19° тепла. Це на 1,5-2 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 49-90 мм. У Карпатах та місцями на Прикарпатті 117-171 мм - це в межах норми.

Кліматична характеристика червня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в червні середня місячна температура повітря становить +17-22°, а гірських районах +11-18°. Середня місячна кількість опадів складає 39-93 мм, в Карпатах 101-157 мм (на високогір′ї до 184 мм).

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач дав прогноз погоди на все літо. З його слів, очікуються високі температури повітря, шквальні вітри та сильні дощі.

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