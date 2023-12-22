Синоптики розповіли про погоду в січні: яким буде перший місяць 2024-го

У перший місяць 2024-го, у січні, в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0-4 градусів морозу. Кількість опадів у більшості областей буде в межах норми.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Разом з тим синоптики прогнозують, що на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях температура повітря буде 0-2 градусів тепла - це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32-43 мм - в межах норми. У східних, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 35-78 мм - це дещо більше за норму. У Карпатах також випаде більше опадів - місцями 80-100 мм.

Як повідомлялося, цьогорічна осінь посіла друге місце серед найтепліших від 1881 року у Києві. Було зафіксовано п’ять температурних рекордів і один рекорд по опадах.

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