Синоптики розповіли, якою буде погода на курортах Єгипту, Туреччини та інших популярних країн

Синоптики розповіли, якою буде погода на курортах Єгипту, Туреччини та інших популярних країн

Українські туристи мають на вибір ще мінімум десяток напрямків для пляжного відпочинку в жовтні.

Синоптики розповіли про погоду на другу половину жовтня на відомих курортах. Так, в Єгипті на курортах Червоного моря зберігається спекотна погода, хоча в інших регіонах країни вже відчувається осінь. Цього тижня прогнозують на півдні країни спеку, вітер і високі хвилі.

Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Також читайте Гірськолижні курорти в Україні вже розпродали місця на Новий рік: для туристів вигадують умови на випадок локдауну

Середина осені в Єгипті відчувається, як похолодання вночі і ранкові тумани. Але в курортних регіонах Шарм-ель-Шейх і Хургада, куди продовжують вирушати тисячі туристів із України, зміни погоди не будуть відчутними і можна сміливо планувати відпустку на теплому морському узбережжі.

Якою буде погода на курортах Єгипту

На цьому тижні біля берегів Шарм-ель-Шейха і Хургади буде вітряно зі змінним затишшям, можливі хвилі до 3 метрів, попереджають єгипетські синоптики.

За даними сайту windy.com, погода в морі біля берегів Шарм-ель-Шейха 18 жовтня становить +28 градусів, біля пляжів Хургади – +27 градусів, в Марса-Аламі – 28 градусів тепла. Вітер біля берегів популярних курортів - 10-12 м/с.

До кінця жовтня погода в Єгипті буде сонячною і ясною. У Хургаді вдень максимально буде 32 градуси, вночі мінімально +21. У Шарм-ель-Шейху вдень буде до +31, вночі-22-26 градусів тепла. У Марса Аламі буде прохолодніше всього: вдень до кінця місяця – +29-31, вночі – +16-22.

За записами веб-камер на узбережжі Червоного моря в Єгипті видно, що вітер в останні дні достатній для активних занять водними видами спорту. Наприклад, кайт-серфінгу.

Яка погода на морі в Туреччині в жовтні

У жовтні в Туреччині на узбережжі Середземного моря ще триває справжній оксамитовий сезон, який вибирають для відпочинку чимало туристів, які люблять усамітнення. У зв'язку з теплою погодою цієї осені турецькі готельєри вирішили продовжити туристичний сезон цього року як мінімум до 10 листопада.

Куватися і позасмагати можна як на Анталійському узбережжі, так і вирушити на курорти Егейського моря, яке трохи прохолодніше.

Наприклад, біля берегів одного з найтепліших курортів в регіоні – Аланії – море 18 жовтня залишається прогрітим до +26 градусів, в Анталії – до +25, в Мармарисі – до+ 24, в Бодрумі – до +23 градусів, у Фетхіє (Олюденіз) – +24 градусів.

Температура повітря в Анталії до кінця місяця буде поступово знижуватися з +29 до +23 вдень і +11 вночі. Більшість днів буде сонячно. Опади можливі в останні дні жовтня.

Якою погода буде на Кіпрі, Мальдівах і в ОАЕ

Українські туристи мають на вибір ще мінімум десяток напрямків для пляжного відпочинку в жовтні - на будь-який смак і гаманець.

Наприклад, можна полетіти на Кіпр, де трохи тепліше, ніж у Туреччині (вода в морі 25 градусів, повітря – 28-29 градусів).

Або в ОАЕ, де вода в морі - 32 градуси, в повітря 33-36 градусів до кінця місяця.

Або - на острів Мадейра (Поргугалія) в Атлантичному океані, де вода біля узбережжя прогрілася до 24 градусів, а вдень вже не спекотно – 24-26 градусів.

Втім, якщо хочеться справжнього тропічного літа, то варто вибирати з екзотичних напрямків. До слова, в більшості спекотних курортних країн до жовтня встановлюється максимально комфортна погода – закінчується сезон дощів, знижується вологість і заспокоюється море (океан).

Наприклад, на Мальдівах температура води 28-29 градусів, повітря вдень 30-31 градус.

В Танзанії - острів Занзібар - вода біля пляжів - 26-27 градусів. Погода на курортах - 28-30 градусів вдень, переважно ясно, дощі зрідка.

В Домінікані - вода біля берегів - 29-30 градусів, температура повітря до кінця місяця триматиметься на позначках 30-32 градуси, з періодичними опадами.

В Мексиці, на курорті Канкун, вода біля узбережжя - 29 градусів, погода в жовтні 29-31 градус, можна застати періодичні тропічні зливи.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання