Синоптики розповіли, якою буде погода на Великдень, 16 квітня

У неділю, 16 квітня, віряни Української греко-католицької церкви та Православної церкви України святкуватимуть Великдень, але погода цього дня не потішить українців теплом.

Про це свідчать прогнози погоди українських синоптиків.

За словами Ігоря Кібальчича, на вихідні, 15-16 квітня погодні умови визначатиме гребінь антициклону з півночі. Суттєвих опадів не передбачається.

"Вітер переважно північно-східний, 5 -10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3-8°, вдень +11-16°. На півночі Лівобережжя вночі 0+5°, вдень +8-13°", - йдеться в його огляді погодних умов.

Синоптик Станіслав Щедрін повідомляє, що на Великдень в Україні розпогодиться, але буде прохолодно. Температура повітря по всій країні буде у межах +12-17°.

"У неділю, 16 квітня, в країні пануватиме переважно суха та малохмарна погода, лише де-не-де можливі локальні зливи, подекуди з грозами", - розповів Щедрін "Радіо Трек".

Про те, що у святкову неділю, 16 квітня, буде "свіженько", інформує і народна синоптикиня Наталка Діденко. Попередньо, дощитиме лише в західних областях країни. В

"На Великдень в Україні вночі очікується +5+9 градусів. Свіженько. Думайте, що одягнути красиве теплішедень 16-го квітня передбачається +9+12°", - повідомила Діденко.

Нагадаємо, Воскресіння Сина Божого, Ісуса, поряд з Різдвом та Трійцею вважається найважливішим церковним святом. Шанують його як католики, так і православні. Великдень пов'язують із жертвою, яку приніс Христос за гріхи людей.

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