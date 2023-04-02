Синоптики розповіли, якою буде погода у Вербну неділю, 9 квітня

Наступний тиждень в Україні буде прохолодним, а тому саме такою буде і Вербна неділя, 9 квітня.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Вербна неділя в більшості областей України буде холодною, із рвучким вітром, - написала вона.

За словами Діденко, наступний тиждень, 3-9 квітня, буде прохолодним. У більшості областей очікується холодна або свіжа погода. Втім, у східній частині та на південному сході буде тепло - до +12+18 градусів тепла.

Про те, що погода буде прохолодною, повідомив також синоптик Ігор Кібальчич. Найближчими днями очікується значна кількість опадів по всій країні, а в західних областях навіть спостерігатимуться снігопади.

"На вихідні, 8-9 квітня, в Україні утримається дощова погода. У центральних та східних областях опади будуть інтенсивними. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3-8 градуси, а вдень +9-14 градуси", - йдеться в огляді Кібальчича.

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