Синоптики розповіли, якою буде погода в листопаді та чи очікувати снігу

В Україні останній місяць осені буде холодним. У листопаді середня місячна температура повітря прогнозується в межах 1-8 градусів тепла.

Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".

У більшості областей температура буде близькою до норми. Втім, на сході та південному сході країни показники будуть дещо вищими. Загалом, за прогнозом синоптиків, у листопаді буде на 5-7 градусів холодніше, ніж в жовтні, в якому середня температура становила 8-13 градусів.

Місячна кількість опадів очікується 34-77 мм /в Карпатах місцями 100 мм/. Ці показники також в межах норми, зауважили в "Укргідрометцетрі".

"Листопад - пора передзимя, що починається після переходу середньої добової температури через 5 градусів тепла у бік зниження - в основному в першій декаді листопада", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що третій місяць осені принесе українцям чимало погодних сюрпризів. Синоптики попередили про аномально теплий початок листопада. Однак заговорили і про перший сніг цього місяця.

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