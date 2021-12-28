Синоптики закликають утриматися від походів у Карпати: на території 4 областей - загроза сходження лавин

Найбільша небезпека для туристів — у високогір’ї Івано-Франківщини та Закарпаття.
Упродовж 28-29 грудня у Карпатах очікується значна небезпека сходження лавин, тому наразі любителям зимових мандрівок у горах радять утриматися від походів.
Відповідне застереження з’явилося на сайті Укргідрометцентру.
У повідомленні йдеться про те, що у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень).
“Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я", - застерігають синоптики.
Синоптики також попередили про помірну сніголавинну небезпеку (2-й рівень) на решті території Карпат, зокрема, на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, а також в горах Чернівецької та Львівської областей.
Нагадаємо, раніше рятувальники встановили попереджувальні таблички на лавино-небезпечних ділянках маршруту до гори Піп Іван Чорногірський.
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