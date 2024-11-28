Синоптики знову здивували прогнозом: чи варто українцям очікувати потепління

Українці не встигли насолодитися снігом, як знову вдарив плюс. А позначка на термометрі буде тільки підвищуватися.

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Синоптикиня Укргідрометцентру Олена Палагнюк розповіла, що 29 листопада вдень у західних регіонах країни, а 30 листопада по всій Україні, крім півдня та сходу, очікується незначний мокрий сніг.

В перший день зими у східних областях та південній частині України прогнозуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу. На решті територій без опадів.

А ось метеоролог Ігор Кибальчич каже, що у четвер, 28 листопада у північних областях вночі таки пройде невеликий мокрий сніг. Вдень у західній частині очікуються опади у вигляді мряки, дощу та мокрого снігу. Подекуди в Україні можливий туман.

Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень +1...+6 °С, у Криму до +8 °С. Схожа погода буде і у п'ятницю, 29 листопада.

Чи будуть грати у сніжки українці на вихідних

У суботу, 30 листопада, у центральних, південних та західних областях можливі опади у вигляді дощу із мокрим снігом. В решті регіонів переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман.Температура повітря вночі -1…+4 °С, вдень 0…+5 °С, у центральних та південних областях +6…+11 °С.

У неділю, 1 грудня, у південно-західній частині країни утримається погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, на решті території України без опадів. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +1...+6 °С, у південних областях та у Криму +4...+9 °С.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОГОДА ЗНОВУ ДИВУЄ! Стовпчик термометра поповзе вгору?!

Нагадаємо, найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.

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