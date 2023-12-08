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Синоптикиня назвала дату потепління в Україні: коли припиняться морози та почнеться відлига

Синоптикиня назвала дату потепління в Україні: коли припиняться морози та почнеться відлига

До України йде потепління / Фото: pixabay.com

Морози відступлять.

В Україні від  11 грудня зміниться погода - почнеться відлига. Прийде потепління.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Опади періодичні будуть, але мокрий сніг чи дощі. Відлига торкнеться практично всіх областей України", - зазначила вона.

Про погоду на 9 грудня

Завтра, 9 грудня, ще переважатиме морозна погода.

Найближчої ночі очікується -4-11 градусів,  завтра вдень -1-4 градуси. У південній частині вночі та вдень переважатиме плюсова температура.
Мокрий сніг пройде на сході України, дощі  -у південній частині.

На решті території завтра - без істотних опадів.

Погода у Києві

У Києві субота буде холодною. Вночі -5-7 градусів, вдень -1-3 градуси. На дорогах - слизько.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

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