Синоптикиня назвала дату потепління в Україні: коли припиняться морози та почнеться відлига

Морози відступлять.
В Україні від 11 грудня зміниться погода - почнеться відлига. Прийде потепління.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Опади періодичні будуть, але мокрий сніг чи дощі. Відлига торкнеться практично всіх областей України", - зазначила вона.
Про погоду на 9 грудня
Завтра, 9 грудня, ще переважатиме морозна погода.
Найближчої ночі очікується -4-11 градусів, завтра вдень -1-4 градуси. У південній частині вночі та вдень переважатиме плюсова температура.
Мокрий сніг пройде на сході України, дощі -у південній частині.
На решті території завтра - без істотних опадів.
Погода у Києві
У Києві субота буде холодною. Вночі -5-7 градусів, вдень -1-3 градуси. На дорогах - слизько.
Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.
Читайте також: