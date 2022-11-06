Синоптикиня назвала регіон України, де завтра буде найтепліше: прогноз на 7 листопада

Перший день нового тижня в Україні буде свіжим, із туманами та подекуди з нічним морозцем.

У понеділок, 7 листопада, на території України очікується багато туманів, відповідно стане гіршою видимість на дорогах. Дощі ймовірні лише місцями в західних областях, переважно в гірській місцевості.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Температура повітря в Україні найнижчою очікується на північному сході, вночі вона може опускатися до невеликих "мінусів". Нічний морозець, зокрема, можливий у Полтавській, Харківській, Сумській та Луганській областях. Удень тут прогнозують температуру повітря +3...+7 градусів.

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Найтепліше буде в західних областях - вдень до +12...+16 градусів.

На решті території України протягом дня передбачається +8...+13 градусів, в Криму до +13...+15 градусів.

У Києві 7-го листопада стовпчики термометрів піднімуться до +7...+8 градусів. Повітря буде вогким, з туманами, проте без серйозних дощів.

Від вівторка, 8 листопада, в Україні потепліє на кілька градусів.

Нагадаємо, народний синоптик Стас Щедрін попередив, що незабаром в Україні може сильно захурделити. За його словами, у другій декаді листопада у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози.

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