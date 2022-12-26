Синоптикиня поділилася прогнозом погоди до кінця 2022 року та на Новий рік: чого очікувати

Початок 2023 року Україна зустріне з дощем.
Новий рік українці зустрічатимуть теплою погодою.
Про це 26 грудня повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Температура повітря до кінця тижня та 2022 року хлюпотітиметься переважно у "плюсових" теплих ваннах. З коливаннями, очевидно, проте все ж нижче нуля не опускатиметься. Принаймні вдень", - написала вона.
Діденко додала, що 27 грудня більшість території країни охоплять дощ та мокрий сніг, а також очікується поривчатий вітер. Надалі, за прогнозом синоптикині, небо втихомириться, опади в Україні до кінця 2022 року малоймовірні, і "лише 1 січня атмосфера повиблискує новорічним дощиком".
Прогноз на січень 2023 року
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на січень та повідомили, що перша половина місяця буде аномально теплою. Проте у другій половині січня до України прийде справжня зима зі снігопадами та морозами. Водночас періоди з холодною погодою будуть короткотривалими.
Загалом, за прогнозами Укргідрометцентру, уся зима 2022-2023 буде теплою.
Читайте також:
- "Весна серед зими": синоптик дав неочікуваний прогноз на січень 2023 року
- В Укргідрометцентрі назвали регіони України, де найбільше змінився клімат
- Якою буде зима 2022-2023 в Україні - Укргідрометцентр