Синоптикиня поділилася прогнозом погоди до кінця 2022 року та на Новий рік: чого очікувати

Новий рік українці зустрічатимуть теплою погодою.

Про це 26 грудня повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Температура повітря до кінця тижня та 2022 року хлюпотітиметься переважно у "плюсових" теплих ваннах. З коливаннями, очевидно, проте все ж нижче нуля не опускатиметься. Принаймні вдень", - написала вона.

Діденко додала, що 27 грудня більшість території країни охоплять дощ та мокрий сніг, а також очікується поривчатий вітер. Надалі, за прогнозом синоптикині, небо втихомириться, опади в Україні до кінця 2022 року малоймовірні, і "лише 1 січня атмосфера повиблискує новорічним дощиком".

Прогноз на січень 2023 року

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на січень та повідомили, що перша половина місяця буде аномально теплою. Проте у другій половині січня до України прийде справжня зима зі снігопадами та морозами. Водночас періоди з холодною погодою будуть короткотривалими.

Загалом, за прогнозами Укргідрометцентру, уся зима 2022-2023 буде теплою.

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