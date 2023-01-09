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Синоптикиня поділилася прогнозом погоди на найближчі дні та попередила про сильний вітер

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Синоптикиня поділилася прогнозом погоди на найближчі дні та попередила про сильний вітер

Фото: Associated Press

Опади очікуються лише у західній частині країни, можливо, у Вінницькій та Житомирській областях.

Сильний вітер та майже без снігу і дощів. Такою в Україні буде погода 10-11 січня.

Про це повідомила Наталія Діденко.

"10-11 січня в Україні будуть із сильним вітром. Температурний режим - без особливих змін", - зазначила синоптикиня.

Так, за її прогнозом, у ці дні протягом дня очікується в східних областях мінус 3-8 градусів (вночі ще сильніше поморозить), в західних областях +2+7 градусів, у південній частині +6+10 градусів, на Запоріжжі холодніше, до мінус 3 градусів. На півночі та в центрі впродовж дня 10-11 січня від 3 морозу до 2 тепла.

Щодо опадів, то за словами Діденко, дощ та мокрий сніг випадатимуть періодично в західних областях, ймовірно, на Вінниччині та Житомирщині. На решті території України - без істотних опадів.

У Києві у вівторок-середу буде сухо. Вітер південно-східний, сильний, рвучкий. Вночі до мінус 5-8 градусів, вдень 1-3 градуси морозу.

А далі, як наголошує синоптикиня, до України прийде атлантична повітряна маса, яка 13-14 січня принесе потепління.

До України йде потепління 

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін також повідомив про потепління, яке прийде цього тижня до України на зміну морозам. Так, за його прогнозом, від 13 січня до України почнуть надходити аномально теплі повітряні маси з Африки і температура повітря підніметься до +10 градусів. Погода, за словами Щедріна, буде як весною.

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Дата публікації
Перегляди
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