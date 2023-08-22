Синоптикиня попередила про нову хвилю спеки: коли очікувати високих температур

В Україні цього тижня, в період до п’ятниці, 25 серпня, стане дещо свіжіше, бо із північного заходу і заходу на територію країни буде поширюватися більш прохолодна повітряна маса. Втім, вже на вихідні, прийде нова хвиля спеки.

Про погоду в коментарі "NV" розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Повітря в денні години (21-24 серпня - Ред.) буде прогріватися не так інтенсивно, як ми це спостерігали минулого тижня. Температура вдень сягатиме +27-29° у більшості областей. Можна сказати, помірна спека. Лише на півдні температурний режим дещо вищий: завтра (22 серпня - Ред.) до +35°, а далі наступні три дні +30…+32°", - повідомила синоптикиня.

У Карпатському регіоні 22−24 серпня і на північному сході країни будуть окремі короткочасні дощі. Подекуди - з грозами.

Вже від 25 серпня до України знову повернеться спека, адже почне переміщуватися тропічна повітряна маса. З Африки вона пошириться на західну і південну Європу, а вже 26 серпня досягне західних і південно-західних кордонів України.

"Від 26 серпня почне температура підвищуватися. На вихідні це вже знову буде +30-32° - і навіть трохи вище. На півдні, знову ж таки, може бути +35-36°, в окремі дні і до +38° сягатимуть значення. Але це вже наступного тижня. Погоду визначатиме поле підвищеного тиску, вона буде малохмарною", - каже Голеня.

У Києві на наступні вихідні, 26-27 серпня, повітря прогріється до 30° тепла. На початку наступного тижня стовпчики термометрів піднімуться до +32-33°.

Нагадаємо, синоптики дали перший прогноз, якою буде осінь в Україні. Зокрема, синоптикиня Віра Балабух повідомляє, що у першій половині вересня на значній території країни ще зберігатиметься літня погода.

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