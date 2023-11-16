Синоптикиня попередила українців про циклон: де у п'ятницю погода буде найгіршою

Завтра, 17 листопада, через активний циклон з південного заходу на ім'я Linus в західних областях України очікується хмарна волога погода із дощем та мокрим снігом. До негоди приєднається сильний вітер південно-східного напрямку.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Невеликі дощі можливі у східній частині країни.

"Підбирається похолодання та мокрий сніг до західної частини України", - написала вона.

На решті території у п'ятницю істотних опадів не передбачається. Температура повітря в Україні буде низькою.

Найближчої ночі на заході та півночі від +3°С до -3°С. На решті території буде +2...7°С. А впродовж дня очікується +3...8°С, на півдні буде в межах +7...11°С.

У Києві завтра буде хмарна погода, але істотні якісь опади малоймовірні. Вночі +1...3°С, на околицях до -1°С. Вдень у п'ятницю обіцяють близько +4°С.

Чи будуть морози і сніг взимку – читайте у новині.

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