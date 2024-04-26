Синоптикиня повідомила, якою буде погода у Вербну неділю і на Великдень

Вихідні, 27-28 квітня, будуть в Україні теплими та переважно без опадів. Погода потішить українців і у Вербну неділю, і на Великдень.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Невеликі і локальні дощі вночі проти суботи можуть бути на північному сході, а в неділю - Лівобережжі. 27 квітня протягом дня очікується +17+22°. На сході України повітря прогріється до 22+26° тепла. За прогнозом синоптикині, від понеділка температура повітря підвищиться на 2-5 градуси.

"Вербна неділя буде красивою і квітучою, з неймовірним бузком, тюльпанами і зеленою, як їстівною на вигляд, травичкою", - наголосила Діденко.

За попередніми прогнозами, на Великдень в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +19+25°. Великодня ніч - проти 5 травня - буде без опадів. А от в неділю вдень є ймовірність короткочасного дощу в західних, північних та центральних областях.

Нагадаємо, метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, на яку погоду чекати у травні. Зазначається, що дощі зараз тимчасово зменшуватимуться і трохи зупинятимуться. Напередодні Великодня має бути без опадів, але не дуже спекотно.

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