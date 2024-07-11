Синоптикиня пояснила неймовірну спеку в Україні та спрогнозувала, коли температура спаде

Україна переживає значне підвищення температури.
До України прийшла аномальна спека. Стовпчики термометрів піднялись до +40+41 градусів, що близько до абсолютних максимумів температури, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.
Про це в коментарі "РБК-Україна" сказала заступниця очільника відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня.
"Для першої половини липня це досить незвично, оскільки у нас за кліматом найтепліша друга половина липня, а максимальні температури фіксувалися у першій половині серпня", — сказала вона.
Як приклад Голеня навела 2010 рік, коли найбільша спека була наприкінці липня та на початку серпня, а 12 серпня температура в Луганську піднялася до 42 градусів — найвище значення.
"Якщо ми досягнемо найближчими днями, субота-неділя та понеділок-вівторок, то до цього у нас максимальні значення були в серпні. Тепер ці значення будуть у середині липня. Ось у цьому унікальність", — пояснила синоптик.
Як пояснила Голеня, причина спеки в тому, що в Україну на висоті надходить тропічне повітря з півдня. Від початку воно надходило з південного сходу, а тепер — з південного заходу.
"З Африки на Середземне море перекочувало, і до нас буде надходити найближчі три-п'ять діб повітряна маса з півночі Балкан, а на Балкани воно з Африки потрапляє", — сказала вона.
За її словами, у денні години, коли малохмарна погода, триває інтенсивний прогрів. "Тому ми маємо найвищі значення, максимальні температури, які вже перевищують 30 градусів і навіть будуть сягати 40", — повідомила вона.
Зниження температури
За прогнозом "Укргідрометцентру", спека трохи спаде наступного тижня. Зниження температури від понеділка, 15 липня, очікується на заході України, від вівторка — на півночі.
"Але на півдні-сході спека буде утримуватися до 18-20 липня", — сказала вона.
До речі, для України абсолютний максимум температури становить 42°, і був зафіксований на Луганщині 12 серпня 2010 року.
Раніше синоптики повідомили, що пік спеки очікується від 12 до 15 липня.
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