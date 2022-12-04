Синоптикиня розповіла, чи прийде потепління до України наступного тижня

Метеорологиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в україні в понеділок та найближчі дні.

Морозною буде погода найближчої ночі на сході, півночі та в центрі України. А потепління прийде з середини наступного тижня - з 7-8 грудня.

Про це розповіла відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її інформацією, мінімальна температура повітря опускатиметься до -6-12 градусів.

На заході та півдні країни вночі очікується 0-3 градуси морозу.

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Погода в Україні у понеділок

Вдень 5 грудня максимальна температура повітря становитиме -2-5 градусів.

На заході та півдні буде тепліше, щонайвище від 1 морозу до 3 тепла.

"Практично повсюди буде рвучкий, до сильного, вітер. Напрямок - з південного сходу. Опадів поки не видно завтра - антициклон. А на сході України очікується навіть зоряна ніч та сонячний день, прояснення", - написала Діденко.

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Лише ввечері в понеділок в західних областях може з‘явитися дощ.

Погода у Києві

У Києві 5 грудня очікується суха холодна вітряна погода.

Вночі буде 6-9 градусів морозу, вдень 2-4 градуси морозу та ожеледиця, попереджає Діденко.

"Захищайте обличчя і руки (лише ні в якому разі не зволожуючим кремом), мороз швидко щипається. Потепління там, де особливо холодно (схід, північ, центр України) прийде з середини наступного тижня. З опадами і кашою на дорогах, але все ж без уїдливих морозів. Роздивляємося подальшу погоду разом)", - додає експертка.

Раніше синоптики розповідали, що вночі 5 грудня на киян очікує мороз до -5 градусів.

Загалом грудень буде багатим на опади.

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