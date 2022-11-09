Синоптикиня розповіла, де завтра буде хмарно та періодичні дощі: прогноз на 10 листопада

Загалом у четвер, 10 листопада, в Україні буде переважно без опадів і тепло.

У четвер, 10 листопада, на більшості території України переважно буде тепла та бездощова погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її прогнозом, лише в західних областях України через атмосферний фронт буде хмарно та часом дощі. Температура повітря в Україні протягом четверга коливатиметься в межах +9…+14 градусів.

У Києві 10-го листопада буде без дощу, близько +10 градусів.

Наталія Діденко попередила, що в Україні відчутно похолодає вже від наступного тижня.

Нагадаємо, стало відомо, якою буде погода в Україні найближчі два місяці.

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