Синоптикиня розповіла, де завтра буде хмарно та періодичні дощі: прогноз на 10 листопада

Загалом у четвер, 10 листопада, в Україні буде переважно без опадів і тепло.
У четвер, 10 листопада, на більшості території України переважно буде тепла та бездощова погода.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її прогнозом, лише в західних областях України через атмосферний фронт буде хмарно та часом дощі. Температура повітря в Україні протягом четверга коливатиметься в межах +9…+14 градусів.
У Києві 10-го листопада буде без дощу, близько +10 градусів.
Наталія Діденко попередила, що в Україні відчутно похолодає вже від наступного тижня.
Нагадаємо, стало відомо, якою буде погода в Україні найближчі два місяці.
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