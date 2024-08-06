Синоптикиня розповіла про кардинальні зміни погоди у найближчі 10 днів: подробиці

На початку тижня в країні будуть дощі, але вони швидко припиняться.

У найближчий тиждень в Україні буде панувати класична літня погода. Впродовж першої половини тижня у більшості регіонів буде свіже повітря, яке забезпечують атмосферні потоки з північних широт.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі "NV".

У більшості областей суха погода очікується 7−8 серпня. Короткочасні дощі з грозами будуть на Харківщину і місцями - півночі та в центрі. Нічна температура повітря становитиме +12-17°, денна - від +22° до +27°.

"Це переважно у західних, північних, центральних областях. А ось на південному сході, звичайно, вище - до +31 навіть буде. Але, знову ж таки, для цього регіону це типова літня температура", - повідомила синоптикиня.

Вже 10 серпня, за словами Птухи, задощить у центральних, північних та західних областях. Втім, вже від 11 серпня погоду визначатиме поле підвищеного тиску. В кінці поточного тижня і на початку наступного в країні припиняться дощі і повернеться спека.

Синоптикиня каже: її нова хвиля, що надійде за тиждень, не буде такою ж інтенсивною і настільки ж тривалою, як була в липні. Наприклад, у Києві температура повітря може сягнути +30, у південних регіонах — трохи вище.

"Точніше прогнозувати зарано, адже прогнози ще можуть дещо змінитись, але те, що температура повітря буде підвищуватися, це точно", - розповіла Наталія Птуха.

У серпні середня місячна температура повітря передбачається в межах +20-26°, у Карпатах +17-19°. Ці цифри перевищують норму на 2 градуси, зауважує Птуха. А на південному сході країни навіть на 2,5 градуси.

Як повідомлялося, синоптики у липні зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень. Це була неділя, 21 липня.

Читайте також:

Грози та спека! Укрогідрометцентр поділився прогнозом погоди на серпень