Синоптикиня розповіла про погоду цього тижня: коли в Україні буде літня температура

В Україні практично не буде дощів.

Впродовж цього тижня в Україні буде не по-весняному тепло, а місцями навіть спекотно. Південно-західні повітряні потоки, які зараз панують над регіонами, принесуть теплу погоду.

Про це "NV" розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

"В нічні години найближчими днями буде +6-12° , а в денні +22-26°. Приємні і комфортні показники. Вони будуть практично по всій території країни", - наголосила синоптикиня.

За її словами, трохи прохолодно буде 10−11 квітня, коли південно-західні потоки дещо перебудуються. Втім, зниження температури буде не надто різким і відчутним.

"В четвер і п’ятницю (11-12 квітня] у західних та північних областях денна температура буде вже не +20-26°, а +17-22° в денні години. Загалом, комфортна весняна погода з досить високими показниками збережеться", - пояснює Птуха.

В Україні практично не буде дощів. Впродовж тижня погоду визначатиме поле підвищеного тиску. Але вже наступні вихідні можуть надійти атмосферні фронти з північного заходу, які принесуть опади. Найімовірніше - у суботу, 13 квітня, у другій половині дня, а також у неділю.

Втім, на тлі сухої погоди без опадів настає пожежонебезпечний період. "Метеоумови будуть сприятливі для поширення вогню у випадку займання. Це стосується багатьох областей, тож на природі краще не розпалювати багаття. І наприкінці цього бездощового тижня ризик поширення вогню лише посилиться", - зауважила Птуха.

У Києві області впродовж тижня також буде сухо, тепло і без опадів. Вночі до +10°, вдень до +25°. 11 квітня невеликий південно-західний вітер перейде у північно-західний, і тоді відбудеться певне зниження температури — в межах +19-21° вдень. Вже 12−13 квітня денна температура повітря у столиці ще трохи знизиться: до +16-18°.

Нагадаємо, раніше синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха повідомила, чи випаде сніг у квітні. За її словами, заходжень холоду, які б спонукали до снігу, вже не очікується.

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