Синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні в останній день жовтня

В Україні в останні дні жовтня очікуються дощі. Температура підніметься становитиме не вище +15 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

"Жовтень помахає нам завтра атмосферним фронтом - у четвер місцями пройдуть дощики в Україні. Ще побуде досить тепло, 31 жовтня очікується +9....+13 градусів, на заході та півдні до +15 градусів", - повідомила вона.

Синоптикиня повідомила, що тумани, хмарність та вогкість можуть погіршити якість повітря і ускладнити ранкове вставання. У Києві завтра очікується невеликий дощ і температура вдень до +11 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде зима в Україні та коли почнуться заморозки.

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