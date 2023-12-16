Синоптикиня розповіла, якою в Україні буде погода до Різдва

До Різдва, 25 грудня, в Україні очікується тепла, але похмура погода. Крім того, будуть опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Тепла погода в Україні буде й буде - аж до Святвечора та Різдва. Не скажу, що із сонцем, бо опадів вистачатиме", - йдеться у повідомленні Діденко.

За її словами, в Україні морози очікується протягом найближчих двох ночей - у суботу та неділю (16-17 грудня). Втім, потім навіть вночі переважатимуть "плюси".

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, якою буде погода на Новий рік 2024. За його словами, у грудні 2023-го очікуються сильні морози у більшості областей, окрім півдня. Снігу буде небагато, але під Новий рік взагалі потеплішає до відлиги.

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