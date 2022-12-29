Синоптикиня здивувала оновленим прогнозом на Новий рік: чого очікувати 31 грудня-1 січня

Синоптикиня Наталія Діденко оновила прогноз погоди на Новий рік.

Ним вона 29 грудня поділилася на своїй сторінці у Facebook.

Так, за її словами буде тепленько. Так, 31 грудня та 1 січня температура повітря в України буде плюсовою.

"Почну я з прогнозу температури повітря в Україні на 1 січня 2023 року. Буде тепленько. Протягом дня +7+12 градусів, на заході до +14 градусів. Свіжіше - у східній частині, але також без морозу, вдень +5+9 градусів. І без істотних опадів", - повідомила Діденко.

Водночас вона додала, що у ці дні буде вітряно, часом до сильних поривів.

Прогноз на січень-2023

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися прогнозом на січень 2023 року. Так, за прогнозами, перша його половина буде по-весняному теплою, а от у другій половині до України прийде похолодання та снігопади. Щоправда періоди з морозами будуть короткотривалими.

За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, морози до 15-20 градусів українцям слід очікувати наприкінці січня та на початку лютого.

Читайте також: