Синові військкома несподівано подарували будинок у передмісті Львова – ЗМІ

Експерти з нерухомості стверджують, що вартість такої нерухомості може сягати 4 млн грн (близько $110 тисяч).

Син начальника Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП міста Львова полковника Андрія Дубового отримав у подарунок будинок із готовністю на 95% та присадибну земельну ділянку в престижному передмісті – селищі Брюховичі.

Про це повідомляє NGL.media з посиланням на договір дарування, який є в розпорядженні видання.

Відповідно до цього документа, 29 червня 2022 року 27-річний Владислав Дубовой отримав у подарунок майже готовий будинок площею близько 640 кв. м разом із ділянкою 0,09 га.

Офіційна вартість подарунка становить загалом 876 тисяч гривень, однак експерти з нерухомості в коментарі виданню зауважили, що реальна вартість будинку такої площі й такого стану готовності разом із ділянкою у Брюховичах зараз може становити не менш ніж 4 млн грн (близько $110 тисяч).

Подарувала будинок 37-річна Альбіна Савчук, яка купила його п’ять років тому за 1,4 млн грн. Вона відома як скандальна забудовниця й орендарка озера у Брюховичах.

Виданню не вдалося з’ясувати, що пов’язує Альбіну Савчук із Владиславом Дубовим, якому вона зробила цінний подарунок, чи з його батьком, військовим комісаром Андрієм Дубовим. І сама дарувальниця, і львівський військком утрималися від коментарів.

Обдарований Владислав Дубовой сказав NGL.media, що Альбіна Савчук є його давньою знайомою, “можна навіть сказати, що далекою родичкою”, але відмовився пояснити ступінь спорідненості.

З відкритих джерела відомо, що 51-річний полковник Андрій Дубовой, який очолює Личаківсько-Залізничний РТЦК та СП міста Львова, народився в Києві. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку 1994 року. До 2003 року проходив службу на Яворівському полігоні, у 2003-2005 роках навчався в Національній академії оборони України, потім потрапив на службу до Львівського обласного військового комісаріату. 2015 року призначений військовим комісаром Городоцького райвійськкомату, потім працював у Бродівському ОРВК, після чого очолив Личаківсько-Залізничний ОРВК міста Львова.

Нагадаємо, раніше в ДБР повідомили про затримання посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки. За місцем роботи, проживання та у транспортних засобах посадовців було проведено обшуки.

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