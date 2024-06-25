Синєгубов про ситуацію у Харкові: "Ворог постійно випробовує модифіковані боєприпаси"

Армія РФ не зупиняється, а постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи місто Харків як плацдарм для своїх тренувань. Противник намагається адаптуватися і весь свій мотлох, який перебуває на складах, використовувати проти нашого мирного цивільного населення.

Про це сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ми мали перший удар по місту Харків у неділю, по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем", – зазначив він.

Синєгубов додав: УМПБ 30-Д коштує близько 100 тисяч доларів. Можливо, дещо більше після модифікації.

"Для порівняння: ворогу дедалі стає все дорожче і складніше використовувати ракетні системи, наприклад, "Калібри", які коштують близько 10 мільйонів доларів. Так само С-400 – це біля 2 мільйонів доларів, якщо брати С-300 – до 500 тисяч доларів коштує одна ракета", – пояснив очільник ОВА.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, у Харкові пролунала серія вибухів. Людей просять перебувати в укриттях.

Читайте також: