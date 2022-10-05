Сир пролежить набагато довше у холодильнику, якщо поруч покласти один продукт

Сир є прекрасним джерелом білків, вітамінів групи В і здорових жирів, а також різноманітних мінералів — кальцію, магнію, калію, фосфору, цинку і селену. Цей молочний продукт швидко псується і вимогливий до певних умов температури, вологості та інших параметрів. Висока вологість призводить до появи цвілі, при низькій він сохне.

Як збільшити термін зберігання сиру в холодильнику

Щоб сир пролежав у холодильнику довше, потрібно помістити його в герметичну упаковування або вакуумну місткість. Якщо немає спеціальної місткості для зберігання сиру, можна загорнути його в фольгу або поліетиленову плівку, але найкраще — в пергамент. Розміщувати сир потрібно на нижній полиці холодильника або на дверцятах.

І найголовніший секрет довшого зберігання сиру у холодильнику — покласти кубик цукру в упаковування з сиром, який бажано замінювати щодня. Цукор потрібно покласти так, щоб він не торкався сиру. Цукор забиратиме всю вологу, і сир не буде псуватися.

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