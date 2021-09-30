Сирена поліції і "швидкої": у Дніпрі презентували аудіо-проект симфонії Тривоги

Охочі могли послухати симфонію тривоги, дивлячись на зруйновані стіни й іржаві кораблі.

Симфонію тривоги дали у Дніпрі. Незвичний аудіопроект влаштували у покинутій будівлі річкового порту.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.Ранок 30 вересня.

Аби не налякати містян, перформанс розпочали в мить, коли у Дніпрі саме перевіряли систему оповіщення. На вулицях загули сирени, а у річпорту пролунали ще й сигнали швидких, що поспішають на виклик, поліції, рятувальників, а також сигналізації.

Охочі могли послухати симфонію тривоги, дивлячись на зруйновані стіни й іржаві кораблі. Організатори кажуть: у такий незвичний спосіб хотіли спонукати людей до роздумів, а також привернути увагу до будівель, що втратили колишню велич і нині теж потребують допомоги.

“Це такий стан тривожності, який нас не полишає уже багато часу. Дати можливість глядачеві мати такий дуже напружений момент, відчуття цієї тривожності, а потім, мабуть, навпаки таки полегшення”, — говорить директорка галереї Артсвіт Ірина Полікарчук.

“Нехай в нас будуть тільки навчальні тривоги і такі перформанси, а не відчувати страх і жах, коли ти чуєш ці звуки і розумієш, що зараз біда. Дуже потужний сенс, бо не забуваємо, що в нас війна з Росією”, — сказав глядач Олександр Шакіров.

Новини України: у Дніпрі у покинутій будівлі річпорту влаштували симфонію тривоги

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