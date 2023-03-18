Нові санкції РНБО: навіщо Зеленський ввів обмеження проти проти громадян Сирії та Ірану

За словами президента, нові українські санкції – це частина глобального тиску на Росію.

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти понад 400 осіб та компаній. Більшість із них – російські. Зокрема, це ВПК держави-терористи, а також іранські та сирійські особи, які допомагають російському терору.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 18 березня.

Глава держави запевнив, що кожен такий санкційний крок ретельно опрацьовується.

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"Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема, постачаючи "Шахеди", хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу. Тими, кого зрештою притягнуть до відповідальності за все, що вони роблять проти наших людей, проти людей в цілому, проти міжнародного права", – сказав Зеленський.

За його словами, відповідальність буде стосуватися не лише терору проти українців і спроб анексії нашої землі, але й інших агресій Росії проти міжнародного порядку. Зокрема, й на території Сирії.

"Народ Сирії не отримав належного міжнародного захисту, і це дало відчуття безкарності Кремлю та його спільникам. Міста Сирії російські бомби руйнували так само, як і наші українські міста. Саме в цій безкарності – значна частина теперішньої агресивності Кремля", – переконаний президент.

Зеленський певен: коли український народ захистить себе, а в Україні буде відновлено силу Статуту ООН, це дасть гарантії миру й для багатьох інших частин світу.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій. Зокрема, проти сирійського президент Башара Асада.

Раніше глава держави ввів в дію санкції проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб – аж на 50 років.