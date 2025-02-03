Сирський доповів Зеленському про ситуацію на Покровському напрямку: що стало відомо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті і особливу увагу було приділено Покровському напрямку, а також операції в Курській області.

Про це йшлося у вечірньомузверненні президента 3 лютого.

"Всім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко, я вдячний. Щоб в цьому році були успішними в перемовинах, українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських окупантів. Я хочу відзначити за підсумками цих днів і тижнів воїнів 225-го і 425-го штурмових полків", – сказав Зеленський.

Головком доповів щодо модернізації нашої армії – уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів.

"Зберігаємо увагу до цього – до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені", – зазначив Зеленський.

Тим часом ЗСУ збільшили кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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