"Сирський – м’ясник": Корнієнко попередив про інформаційні "вкиди" після перезавантаження ЗСУ

Найближчими днями можна чекати велику кількість інформаційних "видів" проти нового командування збройними силами України після його перезавантаження.

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Про це в ефірі "1+1" заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Найближчі дні дуже будьте уважні до інформації, буде багато різних історій. І про Залужного, і про Сирського, і про всіх. Будуть якісь казки, якісь "басні", це все буде з посиланням на дуже авторитетні джерела", - сказав Корнієнко.

Він заявив, що частину дезінформації будуть поширювати через західні ЗМІ.

"Щось із цього буде закидуватися знову через західні ЗМІ, яким ми довіряємо більше. І буде такий інформаційний шум, власне ми частину його вчора спостерігали. Про те, що Сирський – м’ясник і так далі, ці всі речі досить таки примітивно викладалися", - заявив парламентар.

Корнієнко нагадав, що серед таких "вкидів" була і інформацію про родину Сирського, яка живе в Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що у Олександра Сирського ведення оборони залишиться як основа стратегія – 80% дій.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт розповів, як призначення Сирського вплине на війну в Україні.

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