Сирський оприлюднив п'ять цілей операції ЗСУ в Курській області

Олександр Сирський зазначив, що операція ЗСУ змусила росіян перекинути на Курську область десятки тисяч військових.
Україна за допомогою операції в Курській області хотіла запобігти новому наступу Росії. Також такі дії ЗСУ допомогли захистити населення Сумської області.
Про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За словами генерала, основні цілі операції в Курській області такі:
- не дати Росії використовувати Курську область як плацдарм для нового наступу;
- відволікти сили РФ від інших напрямків;
- створити зону безпеки та запобігти обстрілу цивільних об'єктів;
- взяти в полон окупантів;
- підняти моральний дух українських військ та нації загалом.
Сирський також нагадав, що операція ЗСУ змусила росіян перекинути на Курську область десятки тисяч своїх військових. Серед них – бійці найкращих у РФ підрозділів повітряно-десантних військ.
Раніше президент України Володимр Зеленський заявив, що Україна утримуватиме захоплені території Курщини доти, поки не змусить президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл перемовин.
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