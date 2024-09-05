Сирський оприлюднив п'ять цілей операції ЗСУ в Курській області

Олександр Сирський зазначив, що операція ЗСУ змусила росіян перекинути на Курську область десятки тисяч військових.

Україна за допомогою операції в Курській області хотіла запобігти новому наступу Росії. Також такі дії ЗСУ допомогли захистити населення Сумської області.

Про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами генерала, основні цілі операції в Курській області такі:

не дати Росії використовувати Курську область як плацдарм для нового наступу;

відволікти сили РФ від інших напрямків;

створити зону безпеки та запобігти обстрілу цивільних об'єктів;

взяти в полон окупантів;

підняти моральний дух українських військ та нації загалом.

Сирський також нагадав, що операція ЗСУ змусила росіян перекинути на Курську область десятки тисяч своїх військових. Серед них – бійці найкращих у РФ підрозділів повітряно-десантних військ.

Раніше президент України Володимр Зеленський заявив, що Україна утримуватиме захоплені території Курщини доти, поки не змусить президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл перемовин.

ССО розбили ворожу колону в Курській області