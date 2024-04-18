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Сирський перевірив військову техніку, яку побудували українські спеціалісти (відео)

Сирський перевірив військову техніку, яку побудували українські спеціалісти (відео)

Фото: Скріншот

На кадрах видно важку техніку, бронемашини, автівки для розмінування територій та спеціальні оптичні прилади.

Главком ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров перевірили військову техніку, яку збудували українські спеціалісти.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив сам головнокомандувач.

“Мали змогу з Міністром оборони України Рустемом Умєровим ознайомитись та оцінити нові зразки ОВТ та можливості їх перспективного застосування на полі бою”, - розповів Сирський.

На кадрах же видно важку техніку, бронемашини, автівки для розмінування територій та спеціальні оптичні прилади.

Сирський перевірив військову техніку, яку побудували українські спеціалісти

Сирський перевірив військову техніку, яку побудували українські спеціалісти

Нагадаємо, що на Донеччині окупанти намагаються покращити своє положення і вибити ЗСУ із рубежів.

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