Сирський показав кадри знищення ворожої техніки та озброєння (відео)

На нашій землі окупантів нічого хорошого не очікує.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав яскраві епізоди знищення ворожої техніки та озброєння. Як наслідок, противник зазнає серйозних втрат.
Кадри генерал-полковник оприлюднив у телеграм-каналі.
"Наші бійці не дають ворогу реалізувати його плани", – зазначає він.
Раніше ЗСУ показали відбиття чергової атаки російських окупантів дронами. Ударний підрозділ Bulava спільно з 20 батальйоном ОПБ ім. Б. Хмельницького зупинили 8 одиниць ворожої техніки на одному з південних напрямків.
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