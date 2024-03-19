Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сирський показав кадри знищення ворожої техніки та озброєння (відео)

Сирський показав кадри знищення ворожої техніки та озброєння (відео)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фронті / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

На нашій землі окупантів нічого хорошого не очікує.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав яскраві епізоди знищення ворожої техніки та озброєння. Як наслідок, противник зазнає серйозних втрат.

Кадри генерал-полковник оприлюднив у телеграм-каналі. 

Сирський показав кадри знищення ворожої техніки та озброєння

Сирський показав кадри знищення ворожої техніки та озброєння

"Наші бійці не дають ворогу реалізувати його плани", – зазначає він.

Раніше ЗСУ показали відбиття чергової атаки російських окупантів дронами. Ударний підрозділ Bulava спільно з 20 батальйоном ОПБ ім. Б. Хмельницького зупинили 8 одиниць ворожої техніки на одному з південних напрямків.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація