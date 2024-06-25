"Сирський постійно ротує командирів": у Зеленського прокоментували скандал з генералом Содолем

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував скандал в Гештабі, а саме заміну генерала Юрія Содоля.

Про це під час телемарафону 25 червня говорив Михайло Подоляк.

"Генерали мають відповідати тому типу війни, в якому вони працюють. Нести відповідальність, репутаційну, в тому числі. Мають відповідно ставитися до нижчестоящого рівня і командирського, і військовослужбовців... Я не бачу таких фундаментальних революційних змін, тому що, мені здається, що пан Сирський, безумовно, постійно там ротує командирів, постійно там набирає інших людей, які можуть працювати на тому чи іншому напрямку", - сказав він.

Тим часом народна депутатка Марʼяна Безугла запропонувала головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському звільнити з лав Збройних сил генерала Юрія Содоля.

Нагадаємо, раніше начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Держбюро розслідувань (ДБР) із проханням здійснити розслідування щодо генерала Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Він звинуватив Содоля у великих втратах територій та особового складу і підозрює у "співпраці на ворога".

Читайте також: