Сирський поінформував генерала Брауна про потреби української армії

Темами розмови головкома ЗСУ з американським колегою були також розбудова фортифікацій та аналіз деяких стратегічних питань на перспективу 2024 року.

В четвер, 28 березня, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Головком ЗСУ повідомив американського колегу про потреби української армії в найближчі місяці.

Про це йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі Олександра Сирського.

Під час розмови український та американський генерали обговорили питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних і бомбових ударів.

Окрім того, темами розмови були розбудова фортифікацій та аналіз деяких стратегічних питань на перспективу 2024 року.

“Наші партнери розуміють усі виклики і проблеми. Ми вдячні їм за підтримку. Без такої підтримки нам було б набагато важче воювати з потужним ворогом”, – зазначив Олександр Сирський.

Нагадаємо, цього ж дня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Він розповів про ситуацію на полі бою, зокрема – про стрімке посилення російського повітряного терору.

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