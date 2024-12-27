Сирський повідомив, скільки триватиме підготовка військових до участі у бойових діях

Наразі військове командування України працює над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Адже якісна підготовка - це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів", - наголошує головком

З його слів, відповідно до ухвалення рішень вже є перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця - замість колишнього 30-денного навчання. Подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5-14 діб.

"Проте, у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується. Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою", - заявив Сирський.

Головнокомандувач Збройних сил також додав, що визначив завдання для покращення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП, проведення БЗВП на фондах бойових бригад тощо.

Як повідомлялося, підготовка у ЗСУ стала тривалішою. До пілотного проєкту підготовки залучено близько 500 новобранців.

Читайте також: