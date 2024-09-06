Сирський пояснив, чому мобілізованих направляють на фронт без належної підготовки

Наразі пріоритетом стоїть завдання набрати якого більше бійців до лав ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував інформацію про те, що мобілізованих відправляють на фронт без належної підготовки.

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Про це він розповів під час інтервʼю каналу CNN.

Сирський заявив, що наразі є пріоритетом набрати якого більше бійців до лав ЗСУ.

Головком підтвердив, що мобілізованих можуть направити на фронт без повної підготовки.

Він зазначив, що новобранці проходять один місяць базової військового вишколу, а потім від пів місяця до місяця спеціалізованої підготовки.

"Звісно, всі хочуть, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якомога швидше відправляти на службу нових бійців", - пояснив Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сирський оприлюднив п'ять цілей операції ЗСУ в Курській області.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ зупинили просування армії РФ у бік Покровська.

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