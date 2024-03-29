Сирський прокоментував відставку Залужного: "Ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо"

У військових є один обов'язок: вони не обговорюють наказів, а виконують їх. Тож якщо у президента країни, Верховного Головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, – це означає, що ці причини є вагомими.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч-о-пліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та навіть раніше. Працювали як одна команда. Бажаю йому успіху на новій і дуже відповідальній посаді", – наголосив він.

Він запевнив, що всі знання та досвід, який був набутий вже під час повномасштабної війни у боях з переважальними силами противника, будуть спрямовані на підвищення ефективності наших дій та максимального ураження ударних угруповань противника.

Раніше стало відомо, що Залужний і Шаптала звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.

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