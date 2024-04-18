Сирський провів важливу розмову з командувачем військ США в Європі: деталі

Військові командувачі обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів важливу розмову з головою Європейського командування Збройних сил США та верховним головнокомандувачем збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Сирський розповів Каволі про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах та важкій бронетехніці.
Військові командувачі обговорили посилення військово-технічної співпраці зі США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів ППО, поповнення боєприпасів. А ще сторони обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою.
"Подякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України. Розмова відбулася, як завжди, у дружній, конструктивній обстановці. Продовжуємо нашу співпрацю", – процитували у Генштабі Сирського.
До слова, спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив своїм колегам, що винесе законопроєкт про допомогу для України на остаточне голосування 20 квітня.
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