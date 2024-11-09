Ситуація на фронті має тенденцію до загострення - Сирський

Він також подякував партнерам за послідовну та неухильну підтримку України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефону розмову з командувачем збройних сил США в Європі Крістофером Каволі.

Про це повідомив Сирський у Facebook.

Як зазначається, він проінформував командувача сил НАТО в Європі про складну ситуацію на лінії фронту. Згідно з його словами, ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках.

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Він наголосив, що Україна має численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ.

За словами Сирського, американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України задекларованою номенклатурою озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, між російськими та північнокорейськими військовими є мовний бар'єр, який заважатиме успішності наступальних операцій.

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