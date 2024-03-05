Сирський розповів Ллойду Остіну про зміни на найважливіших напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Він назвав її "важливою".

Про це главком повідомив на сторінці у телеграм-каналі.

"Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим, поінформували міністра оборони США про поточну ситуацію на фронті та обговорили зміни на найважливіших напрямках. Триває спільна робота над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням можливостей української армії", - наголосив він.

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