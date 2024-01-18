Сирський розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку ворог не припиняє ведення активних штурмових дій та здійснення інтенсивного вогневого ураження. Попри це ЗСУ тримають оборону та нищать ворога.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп'янського лісу та на захопленні Синьківки.

"Безпосередньо на місцях заслухав доповіді командирів щодо обстановки, яка склалась та характеру дій ворога.

Разом з командирами військових частин проаналізували імовірні подальші дії противника та визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів та порядок вогневого ураження", – відзвітував Сирський.

Раніше йшлося про те, що окупанти готуються відновити наступальні дії на Сіверському напрямку.

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