Сирський розповів, що відбувається на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку точаться важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп'янському напрямку. Він заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління та провів оперативні наради. Командування розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки.

"З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів", – йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, пріоритети незмінні: ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби, збереження життя наших військовослужбовців.

Раніше військовий ЗСУ розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку.

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