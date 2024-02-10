Сирський відреагував на призначення нового очільника Генштабу 

Новопризначений головнокомандувач Збройними силами Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генштабу.

Про це головком написав у своєму Telegram-каналі.

"Пліч-о-пліч ми воювали на Київщині та спільно продовжили захищати країну на сході. Він був надійним начальником штабу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Впевнений, що його знання та досвід стануть важливим чинником нашої перемоги", - йдеться у дописі Сирського.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом призначив нового керівника Генерального штабу. У крісло сів Анатолій Баргилевич, якийй від жовтня 2023-го обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони.

Напередодні Володимир Зеленський звільнив начальника Генштабу генерал-лейтенанта Сергія Шапталу. Він перебував у цьому кріслі від липня 2021 року.