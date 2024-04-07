Сирський відреагував на скандал із повісткою журналісту "Слідство.інфо"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав провести службову перевірку щодо спроби вручення повістки журналісту проєкту розслідувань "Слідство.Інфо" Євгенію Шульгату, який робив розслідування про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка.

Про це Сирський повідомив у Facebook.

Він наголосив, що діяльність журналістів користується повагою керівництва ЗСУ та охороняється законодавством України. За його словами, у Силах оборони України засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб.

"За матеріалами, опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняті відповідні рішення", — зазначив він.

Нагадаємо:

Розслідування Євгенія Шульгата "Заможні жінки та королівська нерухомість генерала СБУ" вийшло 4 квітня. У ньому розповідається про квартиру Вітюка на столичному Печерську, ринкова вартість якої понад 20 мільйонів гривень та про заробітки дружини посадовця.

Згодом стало відомо, що в Оболонському районі Києва журналісту хотіли вручити повістку співробітники Солом'янського ТЦК.

Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену проєктом розслідувань "Слідство. Інфо", щодо повістки журналісту Євгенію Шульгату.

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